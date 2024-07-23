Политолог: России рано списывать Байдена со счетов

На фоне выхода действующего лидера США Джо Байдена из президентской гонки Россия должна быть очень внимательной и тщательно следить за действиями Вашингтона. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Юрий Светов.

«Байден стал хромой уткой — ну, в их терминологии тот, кто не избирается. Но он очень опасен в этом качестве. <...> Как бы ему, который носится с идеей, что он один из лучших президентов США, что он историческую миссию осуществляет сдерживания России, он может натворить каких угодно дел», — отметил Светов.

Особенно, по его словам, это касается Украины. Байден может разрешить Киеву атаковать объекты в глубине России и усилить поставки вооружений, высказал опасения эксперт.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позднее Байден подтвердил, что не станет уходить в отставку и продолжит свою президентскую деятельность до конца срока. Заявление опубликовано на его странице в соцсети X.

Ранее кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп рассказал об уникальной возможности победы над двумя кандидатами от демократов.