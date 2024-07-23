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Спецслужбы Грузии расследуют подготовку теракта против основателя правящей партии

В Грузии расследуют подготовку теракта против основателя правящей партии

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Irakli Gedenidze/Reuters

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) расследует дело о подготовке теракта против основателя правящей партии в стране «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Об этом передает грузинский телеканал «Имеди».

«Да, Бидзина Иванишвили», — ответил принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ грузинский наемник на вопрос о расследовании спецслужбами государства теракта против главы правящей партии Грузии (цитата по ТАСС).

До этого сообщалось, что в Грузии начали опрашивать граждан, которые вернулись с Украины после участия в военных действиях на стороне ВСУ. По данным журналистов, на опрос в СГБ были вызваны двое грузинских солдат.

Позже стало известно, что на опрос вызвали еще одного военнослужащего, участвовавшего в украинском конфликте. Журналисты выяснили, что опрос состоялся в рамках расследования уголовного дела о беспорядках и госперевороте.

Ранее мэр Тбилиси заявил о попытке государственного переворота с участием внешних сил.

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