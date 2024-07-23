«Спокойно наблюдаем за банкой с пауками»: политолог о выборах в США

России должно быть все равно, кто одержит победу в президентской гонке в США, поскольку государством управляет не президент, а элита, контролирующая Белый дом и конгресс. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал журналист-международник, политолог Сергей Латышев. Он подчеркнул, что Вашингтон будет выступать против РФ и Китая и поддерживать Украину и Израиль независимо от того, кто окажется у власти.

При этом на руку Москве может сыграть жесткое политическое противостояние в США, в случае если оно перейдет в острый кризис и ослабит гегемона, отметил эксперт.

«Поэтому спокойно наблюдаем за схваткой американских пауков в банке, не забывая, что республиканцы нам тоже не друзья. Чем сильнее эта схватка развернется и чем дороже обойдется США, которые, как опасаются многие, идут не на выборы, а на гражданскую войну, тем России должно быть выгоднее», — сказал Латышев.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. 21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей в качестве главы государства до конца нынешнего срока.

Согласно исследованию, проведенному kp.ru, почти четверть (23%) россиян не следят за президентскими выборами и политической ситуацией в США. Еще 55% опрошенных признались, что наблюдают за теми событиями, которые имеют значение для России. При этом 22% респондентов отметили, что следят за тем, какая политическая обстановка складывается в Соединенных Штатах.

Ранее в Китае раскрыли, как уход Байдена повлияет на отношения США и КНР.