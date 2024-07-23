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Мишустин назвал развитие Восточного полигона железных дорог приоритетом

Мишустин: развитие Восточного полигона железных дорог является приоритетом

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин в беседе с представителями студотрядов во время посещения Дальневосточного государственного университета путей сообщения назвал развитие Восточного полигона железных дорог (объединяет БАМ и Транссиб) приоритетом, подтвердив, что провозные мощности двух магистралей намерены нарастить до 270 млн тонн по итогам 2032 года. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что уже открыта третья очередь модернизации Восточного полигона. По словам Мишустина, «это касается БАМа, Транссиба».

«Провозные мощности должны к 2032 году составить 270 млн тонн. Это очень серьезная задача. Без таких ребят, как вы, с ней будет сложно справиться», — сказал глава кабмина.

Мишустин отметил, что страна нуждается и в новых магистралях. Он подчеркнул, что национальные цели развития невозможно достичь «без качественных выходов на наших соседей».

«Восточный полигон — на сегодняшний день основная ветка, которой будет страна заниматься», — резюмировал премьер, поблагодарив всех присутствующих и пожелав им удачи.

До этого Мишустин посетил строящийся аэровокзальный комплекс в аэропорту Магадана.

Ранее Мишустин пообещал высокие «подъемные» врачам в новых регионах РФ.

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