Министр обороны Британии сообщил о серьезных проблемах в армии

Британская армия столкнулась с рядом серьезных проблем, мешающих развитию вооруженных сил страны. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, его слова приводит телеканал Sky News.

«Мы знаем, что все три вида вооруженных сил сталкиваются с очень серьезными проблемами», — подчеркнул министр.

Среди наиболее одиозных проблем в британской армии Хили назвал «истощение сил», нерациональное использование закупок, низкий моральный дух личного состава, «кризис набора и удержания военнослужащих». Кроме того, одной из наиболее острых проблем в этой сфере, по словам Хили, является отсутствие «доступа к услугам» для ветеранов.

По оценке главы оборонного ведомства, упомянутые проблемы «гораздо хуже, чем мы думали».

До этого сообщалось, что армия Великобритании впервые провела испытания лазерного оружия, установленного на бронемашину Wolfhound.

Отмечалось, что во время испытаний беспилотники воспламенялись под действием световых лучей данного оружия.

Ранее в Британии заявили о планах провести ревизию оборонного сектора страны.