Британия проведет ревизию оборонного сектора страны

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что королевство намерено расходовать 2,5% ВВП на оборону, а также сообщил, что на следующей неделе начнется стратегическая ревизия оборонного сектора. Его слова передает сайт британского правительства.

В заявлении говорится, что Стармер подчеркнул непреклонную приверженность Великобритании выделению 2,5% ВВП на оборону для реагирования на растущие угрозы.

«Премьер-министр также подтвердил, что на следующей неделе он начнет правительственный стратегический обзор оборонного сектора, с учетом детальной проделанной подготовительной работы министра обороны Джона Хили, который будет курировать обзор», — говорится в заявлении.

До этого сообщалось, что несколько высокопоставленных военных из Британии выразили обеспокоенность текущим состоянием обороноспособности Запада, заявив, что новое правительство лейбористов рискует слишком долго откладывать увеличение расходов на оборону Великобритании до проведения обширной ревизии вооруженных сил страны.

Бывший полковник военной разведки Великобритании Филип Ингрэм предупредил, что новое правительство играет с огнем, поскольку угроза существует уже сейчас и потребуется значительное время для восстановления армии, запасов боеприпасов, а также подготовки Королевских ВВС и флота.

Ранее появилась информация, что правительство Британии разрешит ВСУ бить по РФ.