Харрис заявила о планах баллотироваться на выборы президента США

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена официально баллотироваться на выборы президента страны. Ее цитирует CNN.

Харрис отметила, что гордится тем, что она получила широкую поддержку, необходимую для того, чтобы стать кандидатом от Демократической партии.

«Как дочь Калифорнии горжусь тем, что делегация моего родного штата помогла вывести нашу кампанию на новый уровень. С нетерпением жду возможности официально принять номинацию в ближайшее время», — сказала она.

Харрис добавила, что готова «дать бой» Дональду Трампу.

До этого сообщалось, что Харрис набрала достаточное число голосов делегатов для выдвижения кандидатом на пост главы государства от демократов.

21 июля президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей в качестве главы государства до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента. За пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на ее предвыборную кампанию.

Ранее Трамп заявил об уникальной возможности победы над двумя кандидатами от демократов.