Экономист предрек ужесточение санкций против России в случае победы Трампа

Санкционное давление на Россию может усилиться, если в ноябре 2024 года Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США. Такое мнение выразил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак, слова которого передает ТАСС.

Он заявил, что если станет понятно, что шансы демократов и республиканцев примерно равны, санкционные усилия будут весьма прогнозируемыми, стоит ожидать заявленные три-четыре раунда санкций по итогам этого года.

Шостак сказал, что действующая администрация может «напоследок хлопнуть дверью», если поймет, что шансы на ее победу резко сокращаются. В таком случае демократы могут значительно усилить санкционную политику. По его мнению, это более реалистичный сценарий.

17 июля Дональд Трамп заявил, что не является сторонником санкций против России.

В июне президент России Владимир Путин сделал Киеву и Западу «реальное предложение» по «окончательному завершению» СВО. По его словам, чтобы приступить к мирным переговорам, украинские войска должны быть полностью выведены с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украина должна отказаться от планов по вступлению в НАТО и от размещения на территории страны ядерного оружия. Страны Запада должны снять все антироссийские санкции.

Ранее на Западе признали, что санкции против России провалились.