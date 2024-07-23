Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В успехе Трампа на выборах президента США усомнились

Американист Ярыгин: шансы Харрис на победу в президентской гонке не провальные

close
100%
Alyssa Pointer/Reuters

Шансы Камалы Харрис на победу на выборах президента Соединенных Штатов не провальные, они зависят от того, с кем она будет выступать в тандеме. Об этом заявил доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин, слова которого передает «Лента.ру».

По его мнению, шансы на победу Дональда Трампа не столь очевидны. Он считает, что если Харрис выберет себе в вице-президенты экс первую леди Мишель Обаму, губернатора Мичигана Гретхен Уитмер или другого известного кандидата, то они смогут составить Трампу конкуренцию.

До этого стало известно, что Камала Харрис набрала достаточное число голосов делегатов для выдвижения кандидатом на пост главы государства от демократов.

21 июля президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей в качестве главы государства до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента. За пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на ее предвыборную кампанию.

Ранее сообщалось, что Трамп выигрывает у Харрис в первых опросах после выхода Байдена из гонки.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами