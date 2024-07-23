В успехе Трампа на выборах президента США усомнились

Шансы Камалы Харрис на победу на выборах президента Соединенных Штатов не провальные, они зависят от того, с кем она будет выступать в тандеме. Об этом заявил доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин, слова которого передает «Лента.ру».

По его мнению, шансы на победу Дональда Трампа не столь очевидны. Он считает, что если Харрис выберет себе в вице-президенты экс первую леди Мишель Обаму, губернатора Мичигана Гретхен Уитмер или другого известного кандидата, то они смогут составить Трампу конкуренцию.

До этого стало известно, что Камала Харрис набрала достаточное число голосов делегатов для выдвижения кандидатом на пост главы государства от демократов.

21 июля президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей в качестве главы государства до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента. За пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на ее предвыборную кампанию.

Ранее сообщалось, что Трамп выигрывает у Харрис в первых опросах после выхода Байдена из гонки.