В Раде предрекли неприятности для Украины после отказа Байдена от выборов

Подозреваемый в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки негативно скажется на перспективах Украины. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Уход Байдена — «черный лебедь» для Украины. Наша страна, война, проблемы — уходят для основного драйвера поддержки в лице США — даже не на второй, а на третий план», — написал Дубинский.

До этого посол России в Белоруссии Борис Грызлов высказывал мнение, что выход Байдена из президентской гонки серьезно повлияет на украинский кризис. По его словам, политикам будет труднее объяснить гражданам, зачем США тратят миллиарды долларов на поддержание конфликта в Восточной Европе.

О выходе из президентской гонки Байден объявил 21 июля. При этом политик отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей на посту главы государства до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Камалы Харрис в кандидаты на пост президента. За пять часов после объявления о выходе Байдена из предвыборной гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на ее кампанию.

Ранее Байден делегировал полномочия по закону о поддержке Украины.