Сенатор от ДНР Александр Волошин заявил, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США ему стоит запланировать свою первую международную поездку в Донбасс. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам сенатора, это позволит ему услышать мнение местных жителей о действиях команды Владимира Зеленского.

Волошин подчеркнул, что для большинства жителей ДНР очевидно, что Джо Байден не в состоянии управлять страной. По его словам, фактическое руководство США осуществляется людьми, которые извлекают выгоду из войны и наносят ущерб мирным жителям Донбасса.

Сенатор также высказал мнение, что решение Байдена не выдвигать свою кандидатуру на новый срок связано с нарастающим политическим кризисом в стране. Напомним, 21 июля президент Байден объявил о своем решении не участвовать в выборах от Демократической партии и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Он призвал демократов объединиться для борьбы с Трампом.

Тем временем, по данным опросов телеканала ABC и компании Ipsos, Дональд Трамп, переживший покушение на свою жизнь 13 июля 2024 года, увеличил свою поддержку до 40%. Этот рост рейтинга стал самым значительным с 2020 года.

Ранее Балицкий анонсировал создание Новороссии из Крыма и четырех новых регионов.