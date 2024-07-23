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Сенатор от ДНР пригласил Трампа в Донбасс в случае победы на выборах в США

Сенатор от ДНР Волошин пригласил Трампа посетить Донбасс

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Сергей Аверин/РИА Новости

Сенатор от ДНР Александр Волошин заявил, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США ему стоит запланировать свою первую международную поездку в Донбасс. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам сенатора, это позволит ему услышать мнение местных жителей о действиях команды Владимира Зеленского.

Волошин подчеркнул, что для большинства жителей ДНР очевидно, что Джо Байден не в состоянии управлять страной. По его словам, фактическое руководство США осуществляется людьми, которые извлекают выгоду из войны и наносят ущерб мирным жителям Донбасса.

Сенатор также высказал мнение, что решение Байдена не выдвигать свою кандидатуру на новый срок связано с нарастающим политическим кризисом в стране. Напомним, 21 июля президент Байден объявил о своем решении не участвовать в выборах от Демократической партии и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Он призвал демократов объединиться для борьбы с Трампом.

Тем временем, по данным опросов телеканала ABC и компании Ipsos, Дональд Трамп, переживший покушение на свою жизнь 13 июля 2024 года, увеличил свою поддержку до 40%. Этот рост рейтинга стал самым значительным с 2020 года.

Ранее Балицкий анонсировал создание Новороссии из Крыма и четырех новых регионов.

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