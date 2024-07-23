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Словакия против своего желания обеспечивает Киев снарядами

Минобороны Словакии: мы против своего желания обеспечиваем Украину боеприпасами

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Depositphotos

Словакия увеличит производство боеприпасов, однако власти не могут контролировать, куда будут направлены вооружения. Об этом сообщил министр обороны Словакии Роберт Калиняк, слова которого передает Bloomberg.

По его словам, Братислава отказалась оказывать военную помощь Киеву, но снаряды все равно попадают на Украину. Глава минобороны Словакии заявил, что покупатели боеприпасов сами решают, куда их поставлять. При этом он подчеркнул, что ограничения в этой сфере нанесли бы ущерб интересам Словакии.

16 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вступление Украины в НАТО спровоцировало бы прямое столкновение России и альянса. Политик подчеркнул, что такая позиция является отражением принципов проводимой властями Словакии внешней политики. Также он отметил, что вопрос о членстве Украины в НАТО будет открыт только при выполнении всех необходимых условий и при согласии всех членов НАТО, а также при условии мира в стране и отсутствии в стране военного конфликта.

Ранее МИД Словакии подтвердил обращение в ЕК из-за остановки транзита нефти Киевом.

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