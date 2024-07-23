Харрис получила поддержку делегатов для выдвижения кандидатом от демократов

Вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное число голосов делегатов для выдвижения кандидатом на пост главы государства от демократов. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, к вечеру 22 июля Харрис поддержали 2 471 делегат.

21 июля президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей в качестве главы государства до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента. За пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на ее предвыборную кампанию.

Ранее Трамп заявил об уникальной возможности победы над двумя кандидатами от демократов.