Трамп выигрывает у Харрис в первых опросах после выхода Байдена из гонки

Камала Харрис проигрывает Дональду Трампу в первых опросах после того, как Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Об этом сообщает издание Newsweek.

Согласно совместному опросу On Point Politics и SoCal Research, который был проведен среди 800 потенциальных избирателей, 51% респондентов заявил, что проголосует за Трампа, а Харрис выбрали бы 43%. 6% опрошенных не смогли определиться с выбором.

Опрос, проведенный Morning Consult, показал, что за Трампа проголосовало бы 47% избирателей, а за Харрис — 45%.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента. За пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на ее предвыборную кампанию.

Ранее Трамп рассказал об уникальной возможности победы над двумя кандидатами от демократов.