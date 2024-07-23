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Объявлена дата замены Байдена на выборах

Выбор кандидата взамен Байдена пройдет 7 августа

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Jacquelyn Martin/Reuters

Демократическая партия США планирует провести замену кандидата на президентские выборы с помощью электронного голосования, завершив процесс до 7 августа. Об этом говорится в письме председателя Демократического национального комитета Джейми Харрисона и сопредседателя комитета по правилам Миньона Мура, пишет РИА Новости.

В письме указано, что партия готова адаптировать часть конвенции по выдвижению кандидатов в онлайн-формат, чтобы гарантировать сертификацию кандидатов на пост президента и вице-президента до окончания срока подачи заявок на голосование.

Процесс выбора нового кандидата, который заменит Байдена, завершится к 7 августа, что почти за две недели предшествует съезду партии, запланированному на 19 августа. Любой кандидат, набравший 300 подписей поддержки от делегатов, сможет участвовать в отборе.

На данный момент ни один кандидат не имеет большинства делегатов на съезде, отметил Мур. При этом голосование может завершиться уже 1 августа.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Байден также заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе. После этого Байден поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата на пост американского лидера от Демократической партии.

Ранее в США сообщили, что демократы угрожали Байдену принудительным отстранением от должности.

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