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Камала Харрис за сутки предвыборной кампании собрала рекордную сумму

Команда Харрис собрала за первые 24 часа предвыборной кампании рекордные $81 млн

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Morry Gash/AP

Предвыборный штаб Камалы Харрис собрал $81 млн за первые 24 часа с момента начала предвыборной кампании. Об этом сообщил представитель Харрис Кевин Муньос в соцсети X.

Отмечается, что это самый большой результат в истории за первые сутки. $27 млн были собраны уже за первые пять часов.

До этого Камала Харрис заявила, что испытывает смешанные эмоции после выхода главы государства Джо Байдена из предвыборной гонки. Харрис, впервые выступая перед избирательным штабом Демократической партии США, назвала избирательную кампанию демократов «американскими горками» на фоне решения президента Байдена выйти из президентской гонки.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента.

Ранее в США заявили о предстоящей встрече Харрис и Нетаньяху.

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Выборы в США — 2024
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