Трамп рассказал об уникальной возможности победы над двумя кандидатами от демократов

Экс-глава США Дональд Трамп заявил о представившейся ему уникальной возможности победить на предстоящих президентских выборах сразу двух кандидатов от Демократической партии. Об этом со ссылкой на предвыборный штаб Трампа сообщает ТАСС.

По словам бывшего президента США, возникла уникальная возможность победить не одного кандидата от демократов, а сразу двоих, причем за один год.

До этого газета Washington Post сообщила, что Трамп предложил независимому кандидату в президенты США Роберту Кеннеди — младшему высокую должность в своей администрации в обмен на поддержку на выборах.

22 июля бывший советник Трампа Рик Гейтс заявил, что многие ошибочные решения президента США Байдена связаны с вице-президентом Харрис. Это будет проблемой для предвыборной кампании Харрис.

Ранее в Германии создали «кризисную группу», опасаясь победы Трампа.