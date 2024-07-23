Врио губернатора ХМАО вошел в состав Госсовета

Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук вошел в состав Государственного совета России. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Включить в состав Совета следующих лиц. Кухарук Р.Н. — временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа», — сказано в тексте документа.

Вместе с Кухаруком указом в Госсовет были введены еще восемь исполняющих обязанности глав регионов.

Указом Путина губернатор Севастополя Михаил Развожаев также был назначен председателем комиссии по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности».

12 июля российский лидер освободил от должности замсекретаря Совбеза Сергея Вахрукова, назначив его на должность начальника управления президента по вопросам национальной морской политики. Путин также назначил статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова на должность начальника управления президента по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Ранее в АП появились новые управления, которые будут курировать помощники Путина.