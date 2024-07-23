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Байден по голосовой связи подключился к выступлению Харрис

Байден по голосовой связи подключился к выступлению Харрис в предвыборном штабе

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Edmund D. Fountain/Reuters

Организаторы выступления вице-президента США Камалы Харрис в предвыборном штабе демократов подключили к мероприятию действующего американского лидера Джо Байдена по голосовой связи. Трансляцию вел телеканал CNN.

В ходе своей речи вице-президент обратилась по громкой связи к Байдену с вопросом: «Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?». На это голос, похожий на Байдена, по громкой связи ответил утвердительно.

До этого конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт призвала американского лидера доказать, что он жив.

18 июля стало известно, что Байден заразился COVID-19. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отмечала, что президент был неоднократно вакцинирован, и его болезнь протекает в легкой форме.

21 июля Байден объявил о выходе из президентской гонки. В своем сообщении в соцсети X президент отметил, что США «никогда не были в лучшем положении, чем сегодня». Байден подчеркнул, что для него является большой честью быть президентом Соединенных Штатов.

Ранее Байден делегировал некоторые полномочия по закону о поддержке Украины.

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