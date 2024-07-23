Россия и Китай договорились об обновлении списка значимых проектов

Власти Российской Федерации и Китая договорились об обновлении списка значимых проектов. Об этом сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров во время заседания Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, передает ТАСС.

Он рассказал, что количество инициатив насчитывает более 60, объем инвестиций составит более $138 млрд. По его словам, товарооборот между странами за прошлый год увеличился почти на 25% и составил $228 млрд. Мантуров подчеркнул, что более 90% взаиморасчетов реализовано в национальных валютах.

20 июля стало известно, что в первом полугодии 2024 года объем торговли между Россией и Китаем превысил $116,8 млрд.

В годовом исчислении торговый оборот между двумя странами вырос на 1,8%.

Китайский экспорт в Россию за первое полугодие снизился на 0,8%, до $51,6 млрд, а импорт, напротив, вырос на 3,9%, до $65,2 млрд.

До этого сообщалось, что товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам 2023 года вырос на 25%, достигнув $333 млрд.

Ранее в Германии призвали Китай не продавать РФ товары двойного назначения.