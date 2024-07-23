В США стало известно о планируемой встрече Нетаньяху и Трампа

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху во время своего визита в США на этой неделе планирует провести встречу с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на источники сообщает американская газета Politico.

По словам собеседников издания, помощники Трампа и Нетаньяху обсудили возможность проведения встречи в штате Флорида, однако бывший президент США пока не дал прямого согласия. Скорее всего, встреча двух политиков состоится в конце недели, после назначенного на четверг предвыборного митинга Трампа в Северной Каролине.

До этого Нетаньяху заявил, что Израиль готов защищать себя любыми средствами, а каждый, кто атакует его, должен быть готов «заплатить очень высокую цену».

20 июля вышедшие на массовые акции протеста израильтяне потребовали отложить визит Нетаньяху в США до заключения сделки по Газе.

Ранее Нетаньяху отверг требование суда ООН по палестинским территориям.