Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп предлагал Кеннеди-младшему должность

WP: Трамп предлагал Кеннеди-младшему должность в своей будущей администрации

close
100%
Tom Brenner/Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп предложил Роберту Кеннеди-младшему высокую должность в своей администрации в обмен на поддержку на выборах. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Предполагается, что Кеннеди-младшему, выступающему как независимый кандидат на пост президента, было предложено занять ключевую позицию, связанную с вопросами здравоохранения и медицины, в будущем правительстве республиканца Трампа в случае его избрания. По данным WP, переговоры начались вскоре после инцидента с покушением на Трампа на митинге 13 июля.

Кеннеди-младший подтвердил, что общался с Трампом, но не раскрыл содержание их беседы. Он отметил свою решимость продолжать предвыборную кампанию, добавив: «Я ценю жест президента Трампа. За 18 месяцев никто из Национального комитета Демократической партии не обращался ко мне ни с каким предложением. Они лишь собирали средства для того, чтобы помешать моей кампании».

Изначально Кеннеди-младший планировал баллотироваться от Демократической партии, однако в осенний период 2023 года объявил о своем решении выступить как независимый кандидат.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами