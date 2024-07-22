Трамп предлагал Кеннеди-младшему должность

Кандидат в президенты США Дональд Трамп предложил Роберту Кеннеди-младшему высокую должность в своей администрации в обмен на поддержку на выборах. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Предполагается, что Кеннеди-младшему, выступающему как независимый кандидат на пост президента, было предложено занять ключевую позицию, связанную с вопросами здравоохранения и медицины, в будущем правительстве республиканца Трампа в случае его избрания. По данным WP, переговоры начались вскоре после инцидента с покушением на Трампа на митинге 13 июля.

Кеннеди-младший подтвердил, что общался с Трампом, но не раскрыл содержание их беседы. Он отметил свою решимость продолжать предвыборную кампанию, добавив: «Я ценю жест президента Трампа. За 18 месяцев никто из Национального комитета Демократической партии не обращался ко мне ни с каким предложением. Они лишь собирали средства для того, чтобы помешать моей кампании».

Изначально Кеннеди-младший планировал баллотироваться от Демократической партии, однако в осенний период 2023 года объявил о своем решении выступить как независимый кандидат.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.