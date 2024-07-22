США обновили свою стратегию по Арктике

США введут новые стратегические подходы к Арктике. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на обнародованную Пентагоном обновленную стратегию Соединенных Штатов по данному региону.

«Крупные геополитические изменения, включая полномасштабное вторжение России на Украину, вступление Финляндии и Швеции в НАТО, расширение сотрудничества между КНР и Россией, а также растущие последствия изменений климата создают потребность в выработке новых стратегических подходов к Арктике», — сказано в документе.

Как отмечается в тексте, Арктика становится площадкой «стратегической конкуренции», и США вместе с их союзниками и партнерами «должны быть готовы вместе ответить на данный вызов».

В Пентагоне также заявили, что Соединенные Штаты собираются проводить самостоятельные и интернациональные военные учения в этом регионе для демонстрации своей боеспособности и оперативной совместимости.

В июле бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что страны Североатлантического альянса не успевают должным образом развивать свой ледокольный флот и внедрять боевые корабли в арктический регион, чтобы «противостоять» якобы имеющим место «угрозам» со стороны России.

До этого президент РФ Владимир Путин отметил, что будущее России связано с Арктикой.

Ранее сообщалось, что США готовят своих военных к конфликту в Арктике.