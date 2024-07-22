Эрдоган и Асад могут провести встречу в Москве

Встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с сирийским коллегой Башаром Асадом может состояться в августе в Москве. Об этом пишет проправительственная турецкая газета Daily Sabah, ссылаясь на источник.

«Планируется проведение первой встречи (в статусе глав государств. — «Газета.Ru») между Эрдоганом и Асадом в Москве, она может состояться в августе», — рассказал источник.

По его словам, президент России Владимир Путин может выступить посредником в этих переговорах. Кроме этого, не исключено, что приглашение также направят иракскому премьеру Мухаммаду ас-Судани.

Источник поделился, что на переговорах будет подниматься тема взаимной торговли.

16 июля турецкая газета Hürriyet писала, что Эрдоган и Асад могут встретиться в течение 2-3 месяцев в третьей стране, чтобы обсудить нормализацию отношений двух государств.

12 июля Эрдоган заявил, что Турция планирует предпринять конкретные шаги для нормализации отношений с Сирией, связи с которой были разорваны в 2012 году.

Ранее Путин заверил Асада в поддержке Россией правительства Сирии.