Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган и Асад могут провести встречу в Москве

Daily Sabah: встреча Эрдогана и Асада может пройти в августе в Москве

close
100%
Bassem Tellawi/AP

Встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с сирийским коллегой Башаром Асадом может состояться в августе в Москве. Об этом пишет проправительственная турецкая газета Daily Sabah, ссылаясь на источник.

«Планируется проведение первой встречи (в статусе глав государств. — «Газета.Ru») между Эрдоганом и Асадом в Москве, она может состояться в августе», — рассказал источник.

По его словам, президент России Владимир Путин может выступить посредником в этих переговорах. Кроме этого, не исключено, что приглашение также направят иракскому премьеру Мухаммаду ас-Судани.

Источник поделился, что на переговорах будет подниматься тема взаимной торговли.

16 июля турецкая газета Hürriyet писала, что Эрдоган и Асад могут встретиться в течение 2-3 месяцев в третьей стране, чтобы обсудить нормализацию отношений двух государств.

12 июля Эрдоган заявил, что Турция планирует предпринять конкретные шаги для нормализации отношений с Сирией, связи с которой были разорваны в 2012 году.

Ранее Путин заверил Асада в поддержке Россией правительства Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами