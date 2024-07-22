Врач Байдена рассказал о протекании коронавируса у президента

Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор заявил, что симптомы коронавируса у главы Белого дома почти сошли на нет. Письмо врача опубликовал Белый дом.

«Его симптомы почти полностью прошли. Его пульс, кровяное давление и частота дыхательных движений абсолютно нормальные», — говорится в документе.

О том, что действующий президент США заразился COVID-19, стало известно 18 июля. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что он неоднократно вакцинирован и болезнь протекает в легкой форме.

Днем позже из-за многочисленных слухов о состоянии Байдена рассказал его лечащий врач Кевин О'Коннор. Он пояснил, что у президента наблюдаются кашель и охрипший голос, пульс и дыхание в норме.

22 июля вице-президент Камала Харрис заявила, что Байден чувствует себя лучше, в целом идет на поправку после коронавируса.

Ранее журналист Fox News потребовал предъявить доказательства того, что Байден жив.