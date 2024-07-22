В Белом доме отреагировали на просьбу показать «живого Байдена»

Президент США Джо Байден в виртуальном формате проводил в понедельник встречи с чиновниками по нацбезопасности. Об этом заявили в Белом доме, отвечая на сообщения с просьбой доказать жизнь президента, пишет РИА Новости.

«Кроме того, президент заслушал брифинг на тему нацбезопасности от своего советника Джейка Салливана», — сообщили в пресс-службе.

22 июля ведущий телеканала Fox News Брет Байер в прямом эфире потребовал от Демократической партии США предъявить «доказательства жизни» президента Джо Байдена.

Накануне Байден объявил, что не будет переизбираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

До этого ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил, что в случае, если действующий лидер США Джо Байден после снятия своей кандидатуры с предвыборной гонки объявит еще и о досрочном сложении полномочий, его место автоматически займет вице-президент Камала Харис, что усилит ее позиции в качестве кандидата на пост главы Белого дома.

Ранее бывший советник Трампа обозначил проблемы Харрис.