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В Белом доме отреагировали на просьбу показать «живого Байдена»

Белый дом: Байден проводил встречи с чиновниками нацбезопасности

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Jacquelyn Martin/Reuters

Президент США Джо Байден в виртуальном формате проводил в понедельник встречи с чиновниками по нацбезопасности. Об этом заявили в Белом доме, отвечая на сообщения с просьбой доказать жизнь президента, пишет РИА Новости.

«Кроме того, президент заслушал брифинг на тему нацбезопасности от своего советника Джейка Салливана», — сообщили в пресс-службе.

22 июля ведущий телеканала Fox News Брет Байер в прямом эфире потребовал от Демократической партии США предъявить «доказательства жизни» президента Джо Байдена.

Накануне Байден объявил, что не будет переизбираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

До этого ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил, что в случае, если действующий лидер США Джо Байден после снятия своей кандидатуры с предвыборной гонки объявит еще и о досрочном сложении полномочий, его место автоматически займет вице-президент Камала Харис, что усилит ее позиции в качестве кандидата на пост главы Белого дома.

Ранее бывший советник Трампа обозначил проблемы Харрис.

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