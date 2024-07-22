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В США заявили о готовности защищать Японию с ядерным оружием

В Госдепе заявили, что США готовы защищать Японию с ядерным оружием

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Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

Помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк заявил, что США готовы защищать Японию с применением любых средств, включая ядерное оружие. Его слова, сказанные по случаю скорого визита госсекретаря США Энтони Блинкена в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, передает Reuters.

«Наши обязательства по договору безопасности перед нашими японскими союзниками нерушимы, и мы полны решимости использовать все имеющиеся в распоряжении Америки средства, включая ядерные, чтобы обеспечить выполнение этих обязательств», — сказал он.

Накануне японское издание Yomiuri написало, что США впервые задокументируют готовность защищать Японию ядерным оружием.

До этого стало известно, что в 1960 году США заключили с Японией секретное соглашение насчет ядерного оружия. Тайные протоколы касались захода кораблей Штатов с ЯО в японские порты без согласования с Токио.

Ранее США раскрыли данные о своем стратегическом ядерном оружии.

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