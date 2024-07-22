Politico оценило шансы губернатора Калифорнии Ньюсома занять пост вице-президента США

Кандидатом в вице-президенты США от Демократической партии может быть выдвинут губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Его кандидатура входит в «краткий список», составленный Politico.

В публикации отмечается, что 56-летнего Ньюсома часто обсуждают как потенциального кандидата в вице-президенты и его позиции достаточно сильны. Он видный член команды Байдена и занимает пост губернатора с 2019 года.

Однако в случае выдвижения Харрис на пост президента он может столкнуться с одним немаловажным препятствием. Согласно 12-й поправке к Конституции США, члены коллегии выборщиков голосуют за президента и вице-президента. При этом они не должны быть жителями одного штата.

«Таким образом, это означает, что если Харрис выберет Ньюсома в качестве напарника, они откажутся от всех 54 голосов Коллегии выборщиков Калифорнии», — пишет Politico.

Ньюсом уже поддержал Харрис, написав в соцсетях, что «никто лучше нее не сможет противодействовать темным взглядам Дональда Трампа».

22 июля бывший советник Трампа обозначил проблемы Харрис. По словам Рика Гейтса, многие ошибочные решения действующего президента США Джо Байдена связаны с вице-президентом, что не лучшим образом скажется на ее предвыборной кампании.

Ранее эксперт раскрыл, кто может заменить Байдена в президентской гонке помимо Харрис.