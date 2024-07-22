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В Евросоюзе решили начать переговоры об отмене виз с Арменией

Боррель: главы МИД ЕС приняли решение о переговорах по отмене виз с Арменией

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Shutterstock

Евросоюз принял решение о начале переговоров об отмене визового режима с Арменией. Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС, сообщает ТАСС.

По словам Борреля, министры приняли в отношении Армении «два исторических решения». В первом говорится о начале переговоров по отмене виз. Во втором — об утверждении программы по предоставлению военной помощи Армении из Европейского фонда мира на € 10 млн.

В настоящий момент программа не предусматривает поставок в Ереван оружия, речь идет о палатках для армянской армии.

22 июля в Турции заявили о стремлении США открыть «южный фронт» против России. Журналист Мехмет Али Гюллер напомнил, что недавно министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян был приглашен на мероприятия саммита НАТО в Вашингтоне. После этого стало известно, что американские военные будут иметь представителя в Министерстве обороны Армении. Наконец, заместитель госсекретаря США Узра Зея заявила, что между США и Арменией «начался новый стратегический этап».

Ранее в МИД России заявили, что США подогревают конфликт на Южном Кавказе.

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