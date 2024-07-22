Украинский суд отложил до сентября рассмотрение иска о назначении выборов президента

Кассационный административный суд Украины отложил рассмотрение иска депутата Верховной рады Александра Дубинского, который требует назначить в стране президентские выборы. Следующее заседание по этому вопросу запланировано на 16 сентября, сообщает УНИАН.

Александр Дубинский — внефракционный депутат Рады. Он подал иск о назначении на Украине президентских выборов в связи с тем, что полномочия действующего главы государства истекли 20 мая 2024 года.

22 июля в своем Telegram-канале Дубинский написал, что проведение президентских выборов на Украине необходимо для сохранения конституционного строя страны. По его словам, он является единственным депутатом, которого заботит сложившаяся ситуация.

Иск в суд был подан Дубинским 28 июня. Тогда депутат заявил, что сидящие в парламенте и офисе Зеленского политические элиты заключили кулуарное соглашение, с помощью которого отменили демократию и выборы.

Ранее Зеленский допустил, что ему придется искать решение вопроса легитимности.