Байден выздоравливает после коронавируса

Президент США Джо Байден постепенно выздоравливает после заражения коронавирусом. Об этом рассказала вице-президент Камала Харрис на мероприятии в Белом доме, сообщает РИА Новости.

Харрис впервые появилась перед журналистами после того, как Байден заявил об остановке своей выборной кампании и поддержал ее кандидатуру для выдвижения на пост президента от Демократической партии.

Выступая перед журналистами, Харрис заметила, что Джо Байден «хотел быть здесь сегодня», он чувствует себя лучше и в целом идет на поправку. По ее словам, президент «быстро восстанавливается после коронавируса и ждет возможности вернуться к работе».

О том, что действующий президент США заразился COVID-19, стало известно 18 июля. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что он неоднократно вакцинирован и болезнь протекает в легкой форме.

Днем позже из-за многочисленных слухов о состоянии Байдена рассказал его лечащий врач Кевин О'Коннор. Он пояснил, что у президента наблюдаются кашель и охрипший голос, пульс и дыхание в норме.

Ранее сообщалось, что Байден, решил выйти из выборной гонки после изучения опросов, которые предрекли ему крах.