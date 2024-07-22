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В Польше предложили провести встречу глав МИД ЕС на Украине

Сикорский предложил провести неформальную встречу глав МИД ЕС на Украине

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Алексей Даничев/РИА Новости

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе предложил провести неформальную встречу глав дипведомств ЕС не в Будапеште, а на Украине, но Венгрия заблокировала инициативу. Об этом сообщает ТАСС.

«Я предложил компромиссное решение, чтобы Совет [ЕС по иностранным делам] провел встречу, как это уже раньше было, на Украине в знак нашей солидарности с Украиной», — сообщил он, пояснив, что провести встречу на западе Украины было бы легче логистически.

Сикорский добавил, что после обсуждения Венгрия отвергла эту идею, но окончательное решение о месте проведения неформального заседания в августе пока не принято.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал детсадовской попытку главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля инициировать бойкот Будапешта на встрече глав МИД, чтобы наказать страну за визит премьер-министра Виктора Орбана в Россию и КНР.

Ранее Венгрия обвинила Украину в нарушении соглашения об ассоциации с ЕС.

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