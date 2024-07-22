В Грузии группа депутатов захотела подать иск против закона об иноагентах

Оппозиционные депутаты Грузии планируют подать в Конституционный суд еще один иск против закона об иноагентах. Об этом сообщает грузинский телеканал TV Pirveli.

По данным журналистов, авторами иска стали 32 депутата. В документе говорится, что закон об иноагентах не соответствует статьям Конституции о свободе объединения и интеграции в европейские и евро-атлантические структуры.

При этом его отказались подписывать парламентарии от партии «Гирчи», сославшись на то, что не верят в объективность суда.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили подала в Конституционный суд Грузии иск против закона об иноагентах.

14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Президент страны Зурабишвили назвала документ «российским законом» и наложила вето, однако парламент преодолел его.

Ранее премьер Грузии заявил, что в стране не будет «майдана» по украинскому сценарию.