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В Грузии группа депутатов захотела подать иск против закона об иноагентах

В Грузии 32 депутата парламента планируют подать иск против закона об иноагентах

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Irakli Gedenidze/Reuters

Оппозиционные депутаты Грузии планируют подать в Конституционный суд еще один иск против закона об иноагентах. Об этом сообщает грузинский телеканал TV Pirveli.

По данным журналистов, авторами иска стали 32 депутата. В документе говорится, что закон об иноагентах не соответствует статьям Конституции о свободе объединения и интеграции в европейские и евро-атлантические структуры.

При этом его отказались подписывать парламентарии от партии «Гирчи», сославшись на то, что не верят в объективность суда.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили подала в Конституционный суд Грузии иск против закона об иноагентах.

14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Президент страны Зурабишвили назвала документ «российским законом» и наложила вето, однако парламент преодолел его.

Ранее премьер Грузии заявил, что в стране не будет «майдана» по украинскому сценарию.

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