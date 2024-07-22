Политолог: Трампу еще рано праздновать победу

Кандидату в президенты США Дональду Трампу рано праздновать победу. Такое мнение в интервью Общественной Службе Новостей высказал ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук, комментируя выход нынешнего американского лидера Джо Байдена из президентской гонки. Эксперт отметил, что до выборов остается несколько месяцев, и демократы все еще имеют пространство для маневра.

Итог выборов, по его словам, будет понятен только в декабре, когда проголосует коллегия выборщиков, а до этого времени ситуация может измениться. Многое будет зависеть от кандидата, которого выдвинет Демократическая партия, считает политолог. Причем это необязательно действующий вице-президент США Камала Харрис.

До этого Демчук отмечал, что в случае, если Байден после снятия своей кандидатуры с предвыборной гонки объявит еще и о досрочном сложении полномочий, его место автоматически займет Харис, что усилит ее позиции в качестве кандидата на пост главы Белого дома.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для демпартии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Ранее в Польше заявили, что у Байдена не было шансов на переизбрание.