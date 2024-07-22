В Иране заявили о неготовности США к серьезным переговорам об отмене санкций

США в связи с внутриполитическими проблемами не готовы вести с Ираном обстоятельные консультации по вопросу снятия с Тегерана санкций. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Реза Наджафи, его цитирует агентство ISNA.

«Будем наблюдать, какой будет политика следующего правительства Соединенных Штатов по этому вопросу», — сказал замглавы МИД.

Он подчеркнул, что иранская сторона всегда садилась за стол переговоров и готова к ним при формировании следующего правительства исламской республики во главе с президентом Масудом Пезешкианом, одержавшим победу во втором туре президентских выборов 5 июля.

Различные консультации власти Ирана в настоящее время ведут с США через посредников, в том числе Оман. Наджафи уточнил, что стороны обсуждают отмену санкционных ограничений, складывающуюся ситуацию на Ближнем Востоке и ядерную программу Ирана.

27 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о новых санкциях против нефтяного сектора Ирана в ответ на то, что он назвал «расширением ядерной программы страны».

Ранее МИД Ирана заявил, что ответственность за конфликт на Украине лежит на НАТО и США.