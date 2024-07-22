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Бербок назвала Россию главной угрозой для Европы

Бербок заявила, что Россия стала самой большой угрозой безопасности в Европе

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Liesa Johannssen/Reuters

Россия является главной угрозой для Европы, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в соцсети Х.

По словам дипломата, в настоящее время Россия — «самая большая угроза безопасности для нас [Германии] и для мира в Европе».

Кроме того, она выразила мнение, что западные страны хотели поддерживать с Россией другие, невраждебные отношения, но это не удалось.

21 июля Бербок в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung заявила, что было бы наивно отказаться от размещения в стране американских ракет. По ее словам, это требуется для защиты Германии и балтийских стран на фоне того, что Россия «постоянно наращивает арсенал».

Перед этим в Пентагоне заявляли, что США в 2026 году начнут размещение в Германии дальнобойных ударных систем, которые должны значительно превзойти уже находящиеся в Европе орудия. Также Вашингтон пообещал разместить в ФРГ гиперзвуковое оружие.

В ответ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что Германия не может иметь такое оружие по послевоенным соглашениям. Поэтому в случае реализации проекта ответ России будет жестким.

Ранее экс-советник Меркель призвал США вести диалог о разоружении с Россией.

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