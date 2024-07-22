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Депутат Верховной рады призвал провести выборы президента на Украине

Дубинский: выборы президента могут сохранить конституционный строй на Украине

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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Проведение президентских выборов на Украине необходимо для сохранения конституционного строя страны, уверен депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«Предпринял шаги для сохранения конституционного строя, для чего обратился в верховный суд Украины с требованием назначить выборы президента Украины», — сообщил Дубинский.

По его словам, он является единственным депутатом, которого заботит сложившаяся ситуация.

До этого Дубинский, который находится под стражей по обвинениям в госизмене, заявил, что последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном завершении конфликта с Россией связаны с неудачами на фронте.

Он считает, что к смене риторики также привело нарастающее недовольство властью из-за коррупции, роста тарифов, безработицы. Помимо этого, закончились полномочия Зеленского, Дональд Трамп может победить на выборах в США, поддержка Украины в Евросоюзе ослабевает, заключил Дубинский.

Ранее на Украине обвинили Киев в попытках отстранить здравомыслящих командиров ВСУ.

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