Польша хочет блокировать транзит товаров через Белоруссию

Власти Польши могут остановить ввоз товаров со стороны Белоруссии, заявил замминистра иностранных дел страны Анджей Шейна в эфире радио Zet.

Шейна отметил, что у Польши есть определенные инструменты для реализации этого плана.

«Если не будут выполнены условия, мы можем остановить транспортировку товаров через Белоруссию в Польшу», — заявил замминистра.

Шейна также признал, что у Варшавы практически не осталось рычагов влияния на Минск. Белоруссию при этом обвиняют в создании миграционного кризиса на границе с Польшей.

Замминистра иностранных дел подчеркнул, что решение об эмбарго на ввоз товаров из Белоруссии может навредить польской экономике, однако назвал его «козырем в рукаве».

Среди других мер воздействия замглавы МИД упомянул санкции в отношении Белоруссии. По его словам, «в определенный момент» эти ограничительные меры «могут приблизиться к санкциям в отношении России».

До этого стало известно, что Польша почти в три раза увеличит количество своих военнослужащих, а также планирует укрепить и модернизировать заграждение на границе с Белоруссией.

Ранее в Польше ответили на вопрос об укреплении границы с Россией.