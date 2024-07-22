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В Кремле ответили на предупреждение Вучича

Песков указал на опасность продвижения инфраструктуры НАТО к границе России

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Михаил Метцель/РИА Новости

Североатлантический альянс продолжает выполнять свои функции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Комментируя заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что западные страны активно готовятся к прямому военному противостоянию с Россией, представитель Кремля отметил, что Североатлантический альянс продолжает окружение, что представляет угрозу для РФ.

«Блок конфронтационно настроенный, он выполняет свои функции», — заявил Песков.

Высказывание Вучича, о котором идет речь, было сделано в эфире телеканала Pink накануне. Сербский лидер заявил, что ведутся военные приготовления. По словам Вучича, Запад готовится к военному конфликту, но хотел бы вести боевые действия на расстоянии, с помощью посредников.

До того замминистра иностранных дел страны Сергей Рябков заявил, что страны Запада не понимают того факта, что в мире нарастает угроза ядерного конфликта с участием России.

Ранее в США предсказали катастрофические последствия возможной войны с РФ.

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