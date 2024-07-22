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В Кремле не удивились решению Байдена отказаться от президентских выборов

Песков: происходящее в США научило нас ничему не удивляться

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В Кремле не удивились решению действующего президента США Джо Байдена снять свою кандидатуру с предвыборной гонки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Последние годы происходящее в США научило нас не удивляться ничему, сильно мы не были удивлены», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Кремль очень внимательно отслеживает ход развития событий в США. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Россия также отслеживает и ход развития событий и во всех других крупных странах мира.

Джо Байден принял решение снять свою кандидатуру с президентских выборов и предложил выдвинуть Камалу Харрис на этот пост. Действующий президент США принял это решение под давлением однопартийцев-демократов после неудачных дебатов с Дональдом Трампом, которые состоялись в конце июня.

Также ситуацию усугубили и несколько оговорок президента, включая случай, когда на саммите НАТО глава Белого дома назвал украинского лидера Владимира Зеленского президентом России Владимиром Путиным. Позже Байден также перепутал Камалу Харрис с Трампом.

Ранее стало известно, кто убедил Байдена отказаться от президентской гонки.

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