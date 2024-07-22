В Кремле прокомментировали решение Байдена сняться с президентской гонки

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что избирательная кампания в США не является приоритетной темой российской повестки.

Таким образом Песков ответил на вопрос журналиста о том, как в Кремле оценивают решение Байдена не участвовать в грядущих президентских выборах.

«Речь идет об избирательной кампании в США. И при всем понимании, что речь идет об избирательной кампании в одной из крупнейших стран мира <...> это не может быть приоритетной темой нашей повестки дня <...> Это тема, которая должна заботить американцев, а не нас. Нас заботят российско-американские отношения, которые переживают худший период», — пояснил Песков.

До этого газета Politico со ссылкой на источники в демократической партии писала, что президент США Джо Байден не планирует уходить в отставку со своего поста раньше времени после решения выйти из президентской гонки.

Старший научный сотрудник Центра американского прогресса (CAP) в Вашингтоне Майкл Верц говорил, что многие американские законодатели обеспокоены желанием вице-президента США Камаллы Харрис стать главой государства.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.