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В Турции рассказали о желании страны выйти из НАТО

Турецкий аналитик Гектюрк: Анкара хочет выйти из НАТО, но нужны реальные шаги

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Francois Lenoir/Reuters

Турция хочет выйти из Североатлантического альянса, однако для этого необходимо предпринять реальные шаги. Об этом РИА Новости заявил аналитик, член Центрального комитета по принятию решений турецкой партии Vatan («Родина») Орчун Гектюрк.

«Турция желает выйти из НАТО вместе со своим государством и нацией. Она знает, что западный империализм нацелен на нее», — сказал он.

Аналитик обратил внимание на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после саммита НАТО о неудачной политике западных стран по Украине.

Гектюрк добавил, что Анкара вынуждена придерживаться «политики баланса» из-за влияния натовцев внутри страны. Эксперт отмечает, в настоящее время в Турции существует конфликт между сторонниками национального государства и представителями интересов Соединенных Штатов.

До этого экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Турция может покинуть «тонущий корабль» НАТО и присоединиться к БРИКС после реализации плана президента России Владимира Путина по созданию новой системы безопасности в Евразии.

4 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что страна хочет вступить в БРИКС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва приветствует интерес Турции к БРИКС.

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