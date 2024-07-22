Представители экс-главы Белого дома Дональда Трампа сообщили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что ему придется начать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

»Украина проиграла, у нее нет никаких шансов на воображаемую победу, о которой проповедуют уже несколько лет поддерживающие ее политические жулики», — заявил публицист.

Журналист добавил, что Зеленский понимает положение вещей. Боуз подчеркнул, что люди Трампа уже сообщили ему, что украинскому президенту прикажут вести переговоры с Путиным и прекратить конфликт.

Незадолго до этого Зеленский допустил возможность мирных переговоров с Путиным, несмотря на действующий запрет. Украинский лидер подчеркнул, что для этого должен быть полностью готов план мирного урегулирования конфликта.

В начале июля о готовности Москвы к переговорам говорил и сам Путин. Российский лидер напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, и обратил внимание, что это украинские власти прекратили всякие контакты с Москвой.

Ранее в Госдуме отреагировали на слова Зеленского о переговорах с РФ.