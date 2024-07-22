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В США заявили, что при Трампе Украина признает свои территориальные потери

MSNBC: при Трампе Украина признает потерянные территории за РФ

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Tom Brenner/Reuters

США могут вынудить Украину признать потерянные территории за Россией и согласиться на нейтральный статус государства в случае победы экс-президента Дональда Трампа на американских выборах в ноябре. Об этом сообщает телеканал MSNBC.

«Они (Трамп и Вэнс — прим. ред.) выступают за скорейшее мирное соглашение, при котором Киев уступит России значительную территорию в случае необходимости и согласится на вечный «нейтралитет»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с перспективами прихода новой администрации в Белый дом в Европе «нарастает паника».

До этого депутат Верховной рады Евгений Шевченко сообщал, что Трамп в случае переизбрания на пост главы государства заставит украинского лидера Владимира Зеленского уйти в отставку, а Украина может подписать мирное соглашение с РФ.

Ранее Зеленский допустил мирные переговоры с Путиным.

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