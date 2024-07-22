Зеленский прокомментировал выход Байдена из предвыборной гонки

Президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в соцсети X прокомментировал выход действующего президента США Джо Байдена из предвыборной президентской гонки.

Зеленский назвал решение Байдена «тяжелым, но сильным».

«Мы уважаем сегодняшнее трудное, но сильное решение. Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за лидерство», — отметил Зеленский.

До этого научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян в беседе с изданием Global Times заявил, что решение президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки было принято в отчаянной ситуации. По словам Сяна, американские выборы в палату представителей и сенат также находятся «в неблагоприятных позициях» для демократов.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.