В СМИ объяснили, почему Байден объявил о снятии с выборов в соцсети

Действующий президент США Джо Байден сообщил о невозможности участия в выборах в социальной сети X (бывший Twitter), чтобы избежать утечки информации. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источник, знакомый с внутренними разговорами.

По словам собеседника газеты, Байден опубликовал письмо о своем выходе с президентской гонки, чтобы избежать возможности утечки данных в преддверии какого-либо телевизионного обращения или заявления.

Источник издания также уточнил, что это письмо составлялось с помощью советника президента Майка Донилона, который поздним вечером 20 июля по просьбе самого Байдена отправился в его загородный дом в Рехобот-Бич (штат Делавэр) вместе с помощником Стивом Ричетти.

Отмечается, что о принятом решении Байдена не знала даже вице-президент США Камала Харрис.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Камалы Харрис в кандидаты на пост президента.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее в Белом доме прокомментировали дальнейшую работу Байдена.