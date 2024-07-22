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В СМИ объяснили, почему Байден объявил о снятии с выборов в соцсети

Independent: Байден объявил о снятии с выборов в сети из-за риска утечки данных

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Tom Brenner/Reuters

Действующий президент США Джо Байден сообщил о  невозможности участия в  выборах в социальной сети X (бывший Twitter), чтобы избежать утечки информации. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источник, знакомый с внутренними разговорами.

По словам собеседника газеты, Байден опубликовал письмо о своем выходе с президентской гонки, чтобы избежать возможности утечки данных в преддверии какого-либо телевизионного обращения или заявления.

Источник издания также уточнил, что это письмо составлялось с помощью советника президента Майка Донилона, который поздним вечером 20 июля по просьбе самого Байдена отправился в его загородный дом в Рехобот-Бич (штат Делавэр) вместе с помощником Стивом Ричетти.

Отмечается, что о принятом решении Байдена не знала даже вице-президент США Камала Харрис.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Камалы Харрис в кандидаты на пост президента.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее в Белом доме прокомментировали дальнейшую работу Байдена.

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Выборы в США — 2024
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