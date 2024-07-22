Решение Байдена покинуть президентскую гонку назвали поздним

Решение президента США Джо Байдена покинуть президентскую гонку является слишком запоздалым, что придаст еще больше политических очков экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Об этом пишет японская газета Nikkei.

«Слишком позднее решение Байдена придаст сил Трампу, который стремится вернуться на пост президента», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что перед демократической партией США сейчас стоит задача сплотиться вокруг нового кандидата на пост президента Соединенных Штатов.

До этого сообщалось, что за пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на кампанию Камалы Харрис.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Ранее CNN узнал, кто убедил Байдена отказаться от президентской гонки.