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Трамп согласился на дебаты с любым кандидатом вместо Байдена

Трамп согласился на дебаты с любым кандидатом от демократов вместо Байдена

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Tom Brenner/Reuters

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что готов участвовать в дебатах с вице-президентом Камалой Харрис или любым другим кандидатом от демократов. Об этом сообщает CBS.

Трамп подчеркнул, что не уверен в том, с кем будет дискутировать, но готов к этому в любой ситуации.

Кандидат в президенты США от республиканцев добавил, что отозвал свое согласие на участие в дебатах 10 сентября, которые должны были состояться в эфире телеканала ABC. Трамп считает, что мероприятие лучше провести на площадке FoxNews.

До этого стало известно, что предвыборный комитет президента США Джо Байдена под названием «Байден в президенты» подал документы в Федеральную избирательную комиссию, выдвинув вице-президента Камалу Харрис основным кандидатом.

21 июля действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Ранее Трамп назвал своего альтернативного соперника вместо Байдена.

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