Медведев прокомментировал выход Байдена из предвыборной гонки, пожелав тому здоровья

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал здоровья вышедшему из президентской гонки главе США Джо Байдену. Об этом сообщается в Telegram-канале Медведева.

Российский политик, комментируя прекращение президентом США предвыборной кампании, заявил, что «Байден — все». Медведев пожелал Байдену здоровья и подчеркнул, что цели специальной военной операции (СВО) будут достигнуты.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии США и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока. Байден также заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе.

До этого телеканал CNN сообщал, что более полусотни бывших американских чиновников, дипломатов и политических экспертов призвали Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке.

Ранее Трамп назвал своего альтернативного соперника вместо Байдена.