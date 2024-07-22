У Шойгу будет восемь заместителей и три помощника

После назначения Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности России общая штатная численность его аппарата не изменилась. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

У Шойгу будут один первый заместитель и семь заместителей. Кроме того, у секретаря Совета безопасности может быть три помощника.

По словам собеседника издания, в Совете безопасности насчитывается около 20 подразделений с разными задачами и направлениями работы. Деятельность многих департаментов прямо перекликается с основными задачами, описанными в утвержденном президентом страны положении о Совете безопасности.

Секретариат заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева при этом функционирует в качестве отдельного подразделения.

По мнению экспертов, за Советом безопасности будет сохраняться в первую очередь аналитическая и экспертная функции.

До этого сообщалось, что бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов может стать сенатором от Тувы.

Ранее Путин назначил заместителей министра обороны РФ.